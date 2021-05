"Meloni presenta il libro in una scuola: presenza obbligatoria". Lei smentisce, è polemica (Di venerdì 21 maggio 2021) Il libro di Giorgia Meloni, “Io sono Giorgia”, entra nella scuola italiana insieme con l’autrice, e lo fa partendo dall’Istituto tecnico economico statale “Antonio Maria Jaci” di Messina. Così almeno recita la circolare dell’istituto, dove si indica che il prossimo 25 maggio “l’intera comunità scolastica” è tenuta a partecipare a un incontro in modalità on line con la leader di Fratelli d’Italia: chi non lo farà, non avrà i crediti formativi previsti. Appresa la circolare, la protesta è montata tra genitori e alunni. Dopo che la notizia è stata diffusa nelle agenzie di stampa, alcuni esponenti politici hanno chiesto l’intervento del ministro Bianchi per sospendere l’iniziativa. Meloni però smentisce di aver mai ricevuto l’invito. “In riferimento alle notizie apparse oggi su alcuni media, si ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Ildi Giorgia, “Io sono Giorgia”, entra nellaitaliana insieme con l’autrice, e lo fa partendo dall’Istituto tecnico economico statale “Antonio Maria Jaci” di Messina. Così almeno recita la circolare dell’istituto, dove si indica che il prossimo 25 maggio “l’intera comunità scolastica” è tenuta a partecipare a un incontro in modalità on line con la leader di Fratelli d’Italia: chi non lo farà, non avrà i crediti formativi previsti. Appresa la circolare, la protesta è montata tra genitori e alunni. Dopo che la notizia è stata diffusa nelle agenzie di stampa, alcuni esponenti politici hanno chiesto l’intervento del ministro Bianchi per sospendere l’iniziativa.peròdi aver mai ricevuto l’invito. “In riferimento alle notizie apparse oggi su alcuni media, si ...

Advertising

M4xi3rrant : RT @HuffPostItalia: 'Meloni presenta il libro in una scuola: presenza obbligatoria'. Lei smentisce, è polemica - Ecate31 : RT @HuffPostItalia: 'Meloni presenta il libro in una scuola: presenza obbligatoria'. Lei smentisce, è polemica - HuffPostItalia : 'Meloni presenta il libro in una scuola: presenza obbligatoria'. Lei smentisce, è polemica - molinaro_enrico : RT @Michele_Anzaldi: Giorgia Meloni presenta il suo libro in una scuola a Messina, addirittura con frequenza obbligatoria? Il ministro Bian… - infoitinterno : Giorgia Meloni presenta l'autobiografia a scuola. 'Chi non partecipa deve giustificarsi' -