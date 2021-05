Lady D e la celebre intervista alla BBC: fu un raggiro (Di venerdì 21 maggio 2021) Già mesi fa si era tornati a parlare della celebre intervista Lady D nel 1995 concesse un’intervista senza precedenti alla BBC. intervista in cui affermò che nel suo matrimonio c’erano tre persone, riferendosi all’allora amante di Carlo, Camilla Parker-Bowles. “Eravamo in tre in questo matrimonio, un po’ troppo affollato”. Peccato che quello speciale venne ottenuto con l’inganno e fu frutto di un raggiro come del resto si dice da mesi. Diana aprì il suo cuore all’intervistatore e giornalista Martin Bashir ma c’è un ma, venne ingannata. Da mesi va avanti un’inchiesta, affidata a lord John Dyson, 77enne magistrato che ha certificato cosa accadde veramente. Bashir fu infatti reo di aver truffato il conte Charles Spencer per accrescerne il risentimento ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Già mesi fa si era tornati a parlare dellaD nel 1995 concesse un’senza precedentiBBC.in cui affermò che nel suo matrimonio c’erano tre persone, riferendosi all’allora amante di Carlo, Camilla Parker-Bowles. “Eravamo in tre in questo matrimonio, un po’ troppo affollato”. Peccato che quello speciale venne ottenuto con l’inganno e fu frutto di uncome del resto si dice da mesi. Diana aprì il suo cuore all’tore e giornalista Martin Bashir ma c’è un ma, venne ingannata. Da mesi va avanti un’inchiesta, affidata a lord John Dyson, 77enne magistrato che ha certificato cosa accadde veramente. Bashir fu infatti reo di aver truffato il conte Charles Spencer per accrescerne il risentimento ...

