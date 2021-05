La matematica non è più una scienza esatta ma una disciplina razzista: l’ultima follia targata Usa (Di venerdì 21 maggio 2021) Anche la matematica deve piegarsi ai diktat del politicamente corretto. E già, perché il considerare la matematica una scienza esatta sarebbe “discriminatorio”. O almeno così sostengono i pedagogisti che hanno firmato in California un documento, inoltrato alle autorità scolastiche statali, contenente la seguente raccomandazione: i metodi attuali di insegnamento della matematica dovrebbero essere riformati per garantire un’istruzione più equa a tutti gli allievi. E questo perché la pretesa di insegnare la matematica concentrandosi sull’obiettivo di ottenere la risposta esatta rivelerebbe una «cultura di supremazia bianca». L’accusa dei pedagogisti della California Ne parla oggi Il Giornale. L’accusa alla matematica è di essere razzista. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Anche ladeve piegarsi ai diktat del politicamente corretto. E già, perché il considerare launasarebbe “discriminatorio”. O almeno così sostengono i pedagogisti che hanno firmato in California un documento, inoltrato alle autorità scolastiche statali, contenente la seguente raccomandazione: i metodi attuali di insegnamento delladovrebbero essere riformati per garantire un’istruzione più equa a tutti gli allievi. E questo perché la pretesa di insegnare laconcentrandosi sull’obiettivo di ottenere la rispostarivelerebbe una «cultura di supremazia bianca». L’accusa dei pedagogisti della California Ne parla oggi Il Giornale. L’accusa allaè di essere. ...

