Jasmine Carrisi e il segreto inconfessabile: c’entra Romina Power (Di venerdì 21 maggio 2021) Jasmine Carrisi, intervistata dal Corriere della Sera, ha rivelato alcuni segreti personali di cui fino a oggi non aveva mai parlato. Jasmine è la prima figlia di Albano Carrisi e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 21 maggio 2021), intervistata dal Corriere della Sera, ha rivelato alcuni segreti personali di cui fino a oggi non aveva mai parlato.è la prima figlia di Albanoe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

CorriereUmbria : Al Bano Carrisi, l'aneddoto della figlia Jasmine: 'Devi essere un problema per i problemi' #Albano #JasmineCarrisi… - zazoomblog : Jasmine Carrisi parla della sorella mai conosciuta “quel che so su di lei” - #Jasmine #Carrisi #parla #della - infoitcultura : Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Al Bano: «Canto come papà» - infoitcultura : Jasmine Carrisi: 'Canto, ma mai un duetto con papà Al Bano. La nostra famiglia? Meno peggio di come è dipinta' - infoitcultura : Ylenia Carrisi, la straziante testimonianza di Jasmine: 'Quel che so su di lei', ciò che non aveva mai detto sulla… -