Il principe Harry confessa retroscena choc dopo la morte della madre: "Bevevo e mi drogavo" (Di venerdì 21 maggio 2021) Intervistato da Oprah Winfrey, il principe Harry rivela il suo passato choc tra alcol e droga dopo la scomparsa di sua madre Lady Diana Nuovi retroscena sui duchi di Sussex. Nella docuserie "The Me You Can't See in onda oggi 21 maggio 2021 su Apple Tv, il principe Harry ha raccontato a Oprah Winfrey il suo passato difficile di dipendenza di alcol e droghe dopo la morte della madre Lady D. dopo le scorse dure insinuazioni lanciate alla famiglia reale, il duca è tornato a parlare dei suoi problemi mentali e di come la moglie Meghan Markle l'abbia convinto ad andare in terapia. Harry ha infatti raccontato che è stata una discussione con la moglie

