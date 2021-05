Il Marocco vuole risposte. Conversazione con Karima Moual (Di venerdì 21 maggio 2021) I recenti eventi che hanno coinvolto il Marocco in una disputa con la Spagna che ha radici antiche e che negli ultimi giorni hanno avuto alcuni visibili effetti, apparentemente incontrollati, punta i riflettori sulla questione del Sahara Occidentale. Ne abbiamo parlato con Karima Moual, giornalista. Il regno del Marocco rappresenta il ponte nord africano con l’Europa e un Paese più stabile rispetto ai vicini della regione. Cosa ha determinato a suo avviso la crisi migratoria a Ceuta e Melilla? Mi faccia fare una premessa. Quando si parla di immigrazione in Europa la si declina sempre con la parola “emergenza”, vorrei cominciare con lo sfatare un mito e con un dato: solo un migrante africano su dieci arriva in Europa. Gli altri nove si spostano nei Paesi limitrofi e africani. Delle migrazioni interne e africane non ne ... Leggi su formiche (Di venerdì 21 maggio 2021) I recenti eventi che hanno coinvolto ilin una disputa con la Spagna che ha radici antiche e che negli ultimi giorni hanno avuto alcuni visibili effetti, apparentemente incontrollati, punta i riflettori sulla questione del Sahara Occidentale. Ne abbiamo parlato con, giornalista. Il regno delrappresenta il ponte nord africano con l’Europa e un Paese più stabile rispetto ai vicini della regione. Cosa ha determinato a suo avviso la crisi migratoria a Ceuta e Melilla? Mi faccia fare una premessa. Quando si parla di immigrazione in Europa la si declina sempre con la parola “emergenza”, vorrei cominciare con lo sfatare un mito e con un dato: solo un migrante africano su dieci arriva in Europa. Gli altri nove si spostano nei Paesi limitrofi e africani. Delle migrazioni interne e africane non ne ...

