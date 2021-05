Iachini | «Senza il mio esonero la Fiorentina avrebbe avuto qualche punto in più»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il tecnico della, Beppe, ha parlato per l’ultima volta in stagione in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone. “Ho preparato dieci righe che poi verranno messe sul sito del club per salutare la città e i tifosi, a coloro che hanno nel cuore la Viola. E’ stata un’esperienza bellissima, al di là di tutte le difficoltà che abbiamo attraversato. Abbiamo attraversato il Covid, che ci ha unito. Ci sono tante cose che rimarranno nel mio cuore. Quello che resta è la grande soddisfazione di aver potuto onorare e vestire ancora la maglia viola. Resterò per sempre un simpatizzante di questa squadra“. Sulla possibilità che latrattenga Vlahovic e Ribery: “Il presidente Commisso ha la forza e la potenzialità per dare continuità a ragazzi come Vlahovic. Molto passerà anche da chi verrà ad allenare ...