Harry: “Bevevo e mi drogavo per non pensare alla morte di mia madre” (Di venerdì 21 maggio 2021) Harry a Oprah Winfrey: “Adesso non sarò mai bullizzato in silenzio. La mia famiglia non mi ha aiutato”. ROMA – Harry si è confessato ancora una volta a Oprah Winfrey. Non sono mancate nuove critiche nei confronti della famiglia reale: “Certamente adesso non sarò mai bullizzato in silenzio – ha detto riportato dal Corriere della Sera – credevo che la famiglia ci avrebbe aiutato, ma ogni richiesta è stata accolta in silenzio e con trascuratezza. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per riuscire a portare avanti il nostro ruolo, ma Meghan era in difficoltà e dovevamo fare un passo indietro “. Un passaggio anche sul rapporto con il padre: “Non ha senso il suo pensiero che dovevamo soffrire perché lo aveva fatto pure lui. Anzi deve essere opposto. Ho deciso di rompere il ciclo e fare in modo che la storia non si ripetesse”. Obiettivo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 21 maggio 2021)a Oprah Winfrey: “Adesso non sarò mai bullizzato in silenzio. La mia famiglia non mi ha aiutato”. ROMA –si è confessato ancora una volta a Oprah Winfrey. Non sono mancate nuove critiche nei confronti della famiglia reale: “Certamente adesso non sarò mai bullizzato in silenzio – ha detto riportato dal Corriere della Sera – credevo che la famiglia ci avrebbe aiutato, ma ogni richiesta è stata accolta in silenzio e con trascuratezza. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per riuscire a portare avanti il nostro ruolo, ma Meghan era in difficoltà e dovevamo fare un passo indietro “. Un passaggio anche sul rapporto con il padre: “Non ha senso il suo pensiero che dovevamo soffrire perché lo aveva fatto pure lui. Anzi deve essere opposto. Ho deciso di rompere il ciclo e fare in modo che la storia non si ripetesse”. Obiettivo ...

