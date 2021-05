Giro d’Italia 2021, Giacomo Nizzolo: “Non potrei essere più felice di così. Ma il mio valore resta lo stesso” (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo undici secondi posti, Giacomo Nizzolo si è finalmente sbloccato al Giro d’Italia. Il campione d’Europa, con uno sprint portentoso, si è imposto nell’odierna Ravenna-Verona, tredicesima frazione dell’edizione 2021 della Corsa Rosa. Per il lombardo questo è il secondo trionfo stagionale dopo quello ottenuto a febbraio al GP de Almeria. Sostanzialmente, oggi, Nizzolo ha interrotto un digiuno che durava da oltre tre mesi. La vittoria odierna di Giacomo, peraltro, è stata tutto fuorché banale. Lo sprinter milanese, infatti, è partito molto lungo, ha letteralmente superato a doppia velocità Gaviria, ha ripreso Affini che aveva provato la stoccata da finisseur e l’ha saltato a pochi metri dal traguardo. Nessun altro velocista, invece, è riuscito a superare il mantovano ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo undici secondi posti,si è finalmente sbloccato al. Il campione d’Europa, con uno sprint portentoso, si è imposto nell’odierna Ravenna-Verona, tredicesima frazione dell’edizionedella Corsa Rosa. Per il lombardo questo è il secondo trionfo stagionale dopo quello ottenuto a febbraio al GP de Almeria. Sostanzialmente, oggi,ha interrotto un digiuno che durava da oltre tre mesi. La vittoria odierna di, peraltro, è stata tutto fuorché banale. Lo sprinter milanese, infatti, è partito molto lungo, ha letteralmente superato a doppia velocità Gaviria, ha ripreso Affini che aveva provato la stoccata da finisseur e l’ha saltato a pochi metri dal traguardo. Nessun altro velocista, invece, è riuscito a superare il mantovano ...

