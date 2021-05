G20: Draghi, 'rafforzare ruolo Oms, sua guida centrale' (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "È essenziale rafforzare il ruolo delle istituzioni multilaterali, nel campo della salute globale e oltre. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata istituita nel 1948 per svolgere un ruolo di coordinamento nel controllo delle epidemie e nella standardizzazione dei farmaci. Il suo ruolo è altrettanto importante nel mondo di oggi. Dobbiamo fornire all'OMS finanziamenti sostenibili e prevedibili e consentire ad essa di diventare più efficace". Così il premier Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa al termine del Global Health Summit. "Come abbiamo appreso durante questa crisi - ha rimarcato - una forte guida internazionale è fondamentale per garantire che sia in atto un efficace sistema di allerta precoce e che i governi possano condividere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "È essenzialeildelle istituzioni multilaterali, nel campo della salute globale e oltre. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata istituita nel 1948 per svolgere undi coordinamento nel controllo delle epidemie e nella standardizzazione dei farmaci. Il suoè altrettanto importante nel mondo di oggi. Dobbiamo fornire all'OMS finanziamenti sostenibili e prevedibili e consentire ad essa di diventare più efficace". Così il premier Mario, nel corso della conferenza stampa al termine del Global Health Summit. "Come abbiamo appreso durante questa crisi - ha rimarcato - una forteinternazionale è fondamentale per garantire che sia in atto un efficace sistema di allerta precoce e che i governi possano condividere ...

Advertising

TV7Benevento : G20: Draghi, 'superare confini per affrontare sfide nostri tempi'... - TV7Benevento : G20: Draghi, 'impegni Roma verranno mantenuti, ipotesi trattato ma serve tempo'... - ROBYBOX : RT @RaiNews: Von der Leyen: 'Dichiarazione di Roma rivoluzionaria, diciamo 'no' al nazionalismo sanitario' #GlobalHealthSummit #G20 #Dragh… - RaiNews : Von der Leyen: 'Dichiarazione di Roma rivoluzionaria, diciamo 'no' al nazionalismo sanitario' #GlobalHealthSummit… - Ione_Ferranti : RT @Palazzo_Chigi: Draghi: il #GlobalHealthSummit è un evento speciale della presidenza italiana del G20 tenuto in collaborazione con la Co… -