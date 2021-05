**Fisco: Salvini a Letta, 'anche io per aiutare giovani ma senza massacrare nonni'** (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Vedo che Letta insiste, dice che non è stato capito e che andrà da Fazio a spiegare le sue ragioni. Dice che vuole aiutare i giovani: anche io lo voglio fare ma senza massacrare i nonni". Lo dice Matteo Salvini a Radio Radio. "Parlare di nuove tasse in un momento complicato come questo, mi sembra fuori da ogni logica", aggiunge Salvini rilanciando la proposta di tassare i colossi del web. "Qua, senza andare a spennare italiani, è giusto intervenire". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Vedo cheinsiste, dice che non è stato capito e che andrà da Fazio a spiegare le sue ragioni. Dice che vuoleio lo voglio fare ma". Lo dice Matteoa Radio Radio. "Parlare di nuove tasse in un momento complicato come questo, mi sembra fuori da ogni logica", aggiungerilanciando la proposta di tassare i colossi del web. "Qua,andare a spennare italiani, è giusto intervenire".

