Festa scudetto dell’Inter, il sindaco Sala: “Mi preoccupo sempre, ma il modulo è collaudato” (Di venerdì 21 maggio 2021) Domenica a San Siro è in programma la Festa dei tifosi dell’Inter per la vittoria dello scudetto. “Preoccupato sempre – ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se c’è preoccupazione per l’evento a margine dell’inaugurazione del festival WeWorld – però ci si sta lavorando con Prefettura, Questura e con l’Inter stessa” . “La vicesindaca, Anna Scavuzzo, ha avuto una serie di riunioni in questi giorni – ha detto ancora il sindaco di Milano -, io sono in contatto con il prefetto. Il modulo è abbastanza collaudato, poi come sempre dipende dalla quantità di persone che arriveranno. Però mi pare che prefettura e questura la stiano affrontando con grande serietà”. ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Domenica a San Siro è in programma ladei tifosiper la vittoria dello. “Preoccupato– ha commentato ildi Milano, Giuseppe, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se c’è preoccupazione per l’evento a margine dell’inaugurazione del festival WeWorld – però ci si sta lavorando con Prefettura, Questura e con l’Inter stessa” . “La vicesindaca, Anna Scavuzzo, ha avuto una serie di riunioni in questi giorni – ha detto ancora ildi Milano -, io sono in contatto con il prefetto. Ilè abbastanza, poi comedipende dalla quantità di persone che arriveranno. Però mi pare che prefettura e questura la stiano affrontando con grande serietà”. ...

Advertising

Agenzia_Italia : La festa scudetto dell'Inter non ha avuto ricadute sulla curva dei contagi - LegaSalvini : DOPO LA FESTA SCUDETTO DELL'INTER NON C'È STATO UN AUMENTO DI CONTAGI COVID - Corriere : «Il legame tra l’andamento dei contagi e il raduno in Duomo non s’è visto e sicuramente non c’è un’evidenza. Bisogn… - anitaelaura : Ma...pure senza distanziamento e mascherina come la festa dello scudetto? - Nico_Piaz : RT @TweetGino: Quindi domenica terza festa-assembramento per lo scudetto dei pieni di debiti ???? Hanno fatto più feste loro che la Juve co… -