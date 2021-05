Fatti e narrazioni

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il mondo deinon fornisce più le rassicurazioni di una volta. Il linguaggio economico influenza la nostra interazione con la natura. Gli stati d’animo evidenziati dalle opere di fiction si nascondono dietro le parole tecniche dell’economia. Le storie offrono una vivida illustrazione degli eventi che cambiano il comportamento umano nei confronti degli altri esseri umani e della natura. Al giorno d’oggi, sembra che iabbiano molti significati e che siano fugaci. Dovremmo desiderare le vecchie certezze? O dovremmo, invece, trovare storie eche ci aiutino a dare un senso alla nostra posizione insicura e instabile? Navigando nella mongolfiera delle, ie i dati si elevano verso una realtà più alta. Come per l’universo, così per il corpo umano, la maggior parte di esso ...