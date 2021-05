Docenti seconda fascia GPS, il concorso straordinario per l’abilitazione è finito nel nulla? (Di venerdì 21 maggio 2021) Docenti precari: ieri 20 maggio una giornata campale, che avvia un nuovo corso. Da una parte il Decreto Sostegni bis che disciplina le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2021/22 e ripristina il concorso ordinario, sia per infanzia primaria che secondaria, con modalità semplificate. Dall'altra il Patto per la scuola che indica la strada per numerosi argomenti, tra cui la formazione iniziale dei Docenti, alla quale però bisognerà lavorare. E il concorso straordinario per il conseguimento dell'abilitazione, già indetto con Decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 maggio 2021)precari: ieri 20 maggio una giornata campale, che avvia un nuovo corso. Da una parte il Decreto Sostegni bis che disciplina le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2021/22 e ripristina ilordinario, sia per infanzia primaria cheria, con modalità semplificate. Dall'altra il Patto per la scuola che indica la strada per numerosi argomenti, tra cui la formazione iniziale dei, alla quale però bisognerà lavorare. E ilper il conseguimento dell'abilitazione, già indetto con Decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020? L'articolo .

