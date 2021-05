Dietrofront di Draghi sulle banche

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il governonon ha trovato l’accordo politico sul rafforzamento degli incentivi fiscali per le fusioni bancarie. La norma, che era comparsa nelle prime bozze del decreto sostegni e prevedeva l’aumento di questi stimoli (Dta dal 2 al 3 per cento) e l’estensione fino al 2022, è svanita nella versione approvata ieri. Questo vuol dire che nessuna ulteriore spinta alle aggregazioni bancarie arriverà da Palazzo Chigi, che adesso ha anche minori chance di trovare una sistemazione per Mps. A quanto pare, alcune forze dell’esecutivo hanno mostrato scetticismo, in primis la Lega. Ma perché? Il motivo è da chiarire, ma l’effetto principale è che viene meno la maggior convenienza che avrebbe avuto il gruppo Unicredit a fondersi con Banco Bpm rispetto ad altre operazioni. Di questo magari la banca milanese è anche contenta visto che teme di essere fagocitata da un grande ...

