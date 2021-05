De Maggio convinto: “Allegri è ‘attizzato’ dal Napoli! Gli piacciono i giocatori, ma aspetta il Real Madrid” (Di venerdì 21 maggio 2021) Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha rilasciato aggiornamenti circa il futuro di Massimiliano Allegri e il possibile accordo con il club partenopeo. Ecco quanto evidenziato: “Vi posso dire che il Napoli “lo attizza”, come dicono a Livorno. Gli piace la squadra, i giocatori. Ovviamente deve scegliere, vuole capire cosa farà il Real Madrid. Qualora dovessero scegliere un altro allenatore, allora sceglierebbe di venire a Napoli“. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 maggio 2021) Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De, ha rilasciato aggiornamenti circa il futuro di Massimilianoe il possibile accordo con il club partenopeo. Ecco quanto evidenziato: “Vi posso dire che il Napoli “lo attizza”, come dicono a Livorno. Gli piace la squadra, i. Ovviamente deve scegliere, vuole capire cosa farà il. Qualora dovessero scegliere un altro allenatore, allora sceglierebbe di venire a Napoli“.

