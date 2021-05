Covid, gli uomini calvi hanno un rischio 2,5 volte superiore di ammalarsi in modo grave (Di venerdì 21 maggio 2021) Gli uomini calvi hanno un rischio maggiore di sviluppare la forma grave di Covid-19, se infettati dal coronavirus. La probabilità di cadere in forme serie della patologia è infatti fino a 2,5 volte superiore rispetto agli uomini di pari età che non soffrono di calvizie, e il motivo è da ricercarsi a livello genetico. Sono le conclusioni alle quali è giunto un team di studio internazionale composto da ricercatori della Brown University e altri istituti, insieme con la compagnia di biotecnologie Applied Biology di Irvine (California). I ricercatori coordinati dal professor Andy Goren hanno indirizzato un'indagine su questo aspetto dopo aver rilevato che in tre ospedali di Madrid il 79% degli ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Gliunmaggiore di sviluppare la formadi-19, se infettati dal coronavirus. La probabilità di cadere in forme serie della patologia è infatti fino a 2,5rispetto aglidi pari età che non soffrono dizie, e il motivo è da ricercarsi a livello genetico. Sono le conclusioni alle quali è giunto un team di studio internazionale composto da ricercatori della Brown University e altri istituti, insieme con la compagnia di biotecnologie Applied Biology di Irvine (California). I ricercatori coordinati dal professor Andy Gorenindirizzato un'indagine su questo aspetto dopo aver rilevato che in tre ospedali di Madrid il 79% degli ...

