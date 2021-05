Covid | Crisanti a La7 | “Danni dalle Regioni che hanno adottato soluzioni disomogenee Ora sarà difficile programmare vaccinazioni e richiami”

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Io troppo pessimista dopo l’annuncio delle riaperture del 26 aprile? Sicuramente lo sono stato, però non mi pento di aver detto che abbiamo corso un rischio inutile. Se lei chiede a un medico di scegliere tra una procedura sicura e un’altra con un rischio, penso che voglia sentirsi dire di applicare quella sicura. Dopo 125mila morti, ogni vita conta. A maggior ragione, visto che la luce alla fine del tunnel è alla portata di tutti, non vedo proprio il motivo di correre rischi inutili”. Così, a “Piazzapulita” (La7), Andrea, direttore del dipartimento di Microbiologia e Virologia dell’azienda ospedaliera di Padova, risponde a una domanda di Corrado Formigli, aggiungendo: “La strada era stata ben tracciata dall’Inghilterra e chiaramente nessuno sapeva quello che sarebbe potuto succedere”. Il virologo poi spiega: “La probabilità di infezione per una persona che ...

Advertising

La7tv : #piazzapulita Il Prof. Andrea Crisanti: “Le Regioni usano sistemi informatici diversi. Quando sapremo quanto dura l… - GraziaAmelia : RT @La7tv: #piazzapulita Il Prof. Andrea Crisanti: “Le Regioni usano sistemi informatici diversi. Quando sapremo quanto dura la vaccinazion… - fattoquotidiano : Covid, Crisanti a La7: “Danni dalle Regioni che hanno adottato soluzioni disomogenee. Ora sarà difficile programmar… - iq_196 : RT @noitre32: Crisanti ha giá detto che le zanzare portano il covid ed é per questo che bisogna vaccinari? ???? - Martina95190659 : RT @noitre32: Crisanti ha giá detto che le zanzare portano il covid ed é per questo che bisogna vaccinari? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Crisanti

...lotta al, e lo ha fatto dall'alto dei suoi timori di sempre. Quali? Quelli per cui le riaperture del governo del 26 aprile avrebbero potuto innescare una nuova escalation del virus.: '......legati al- 19, che comprende la gran parte dei Paesi dell'Unione europea, fra cui l'Italia. "Moriremo tutti? Basta portasfiga". Clamoroso, Luca Zaia sbrocca: la fucilata, ce l'ha con? ...Crisanti: “Sono stato troppo pessimista ma non me ne pento. Via la mascherina soltanto quando il 60-70% di persone sarà stato vaccinato” ...Crisanti: “Sono stato troppo pessimista ma non me ne pento. In Inghilterra prudenza estrema perché la seconda ondata ha avuto un impatto devastante” ...