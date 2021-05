Cina, due forti terremoti in 5 ore. Sisma di magnitudo 7.4 nello Qinghai e scossa 6.1 nello Yunnan con almeno due morti (Di venerdì 21 maggio 2021) Due terremoti sono stati registrati in Cina in due differenti aree nel giro di cinque ore. Un Sisma di magnitudo 7,4 ha colpito la provincia di Qinghai come ha comunicato l’Istituto geologico americano, Usgs. La scossa è stata registrata alle 02.04 di sabato ora locale (le 20.04 ora italiana). L’epicentro, ad una profondità di 10 chilometri, è stato localizzato circa 400 chilometri a sud-ovest della città di Xining, sull’altipiano tibetano che è scarsamente popolato. In precedenza un’altra scossa di magnitudo 6,1, avvenuta nella provincia montagnosa dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, aveva provocato almeno due morti e 17 feriti, costringendo 20.000 persone a lasciare le loro case. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Duesono stati registrati inin due differenti aree nel giro di cinque ore. Undi7,4 ha colpito la provincia dicome ha comunicato l’Istituto geologico americano, Usgs. Laè stata registrata alle 02.04 di sabato ora locale (le 20.04 ora italiana). L’epicentro, ad una profondità di 10 chilometri, è stato localizzato circa 400 chilometri a sud-ovest della città di Xining, sull’altipiano tibetano che è scarsamente popolato. In precedenza un’altradi6,1, avvenuta nella provincia montagnosa dello, nel sud-ovest della, aveva provocatoduee 17 feriti, costringendo 20.000 persone a lasciare le loro case. ...

Advertising

InterCrisi : RT @fattoquotidiano: Cina, due forti terremoti in 5 ore. Sisma di magnitudo 7.4 nello Qinghai e scossa 6.1 nello Yunnan con almeno due mort… - fattoquotidiano : Cina, due forti terremoti in 5 ore. Sisma di magnitudo 7.4 nello Qinghai e scossa 6.1 nello Yunnan con almeno due m… - PalermoToday : In Cina due fortissimi terremoti in poche ore - MassiDL273 : RT @Criv81: E comunque un eventuale ban cinese cancellerebbe in un colpo solo due narrazioni estremamente negative per il mercato: 1) #Bit… - Today_it : In Cina due fortissimi terremoti in poche ore -