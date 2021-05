Chiara Ferragni in calzini bianchi e ciabatte: scatena il web e Twitter si accende (Di venerdì 21 maggio 2021) “Chiara Ferragni riabilita i tedeschi: ciabatte in gomma e calzini bianchi. I tedeschi non potranno più essere presi in giro. Peccato, la presa in giro dei tedeschi coi calzini bianchi, ha accresciuto l’autostima di generazioni di italiani Faccina che sorride con occhiali da sole (#sischerza)”. Il commento di Anna Paola Concia è solo uno dei tanti che si sono scatenati da quando la regina dei social Chiara Ferragni ha pubblicato le sue foto in giro per la città, con indosso i calzini bianchi corti e ciabatte marroni simil-sandalo con la punta aperta. Tanto che l’influencer è volata in tendenza su Twitter. L’ironia corre sul web e i paragoni con i ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 maggio 2021) “riabilita i tedeschi:in gomma e. I tedeschi non potranno più essere presi in giro. Peccato, la presa in giro dei tedeschi coi, ha accresciuto l’autostima di generazioni di italiani Faccina che sorride con occhiali da sole (#sischerza)”. Il commento di Anna Paola Concia è solo uno dei tanti che si sonoti da quando la regina dei socialha pubblicato le sue foto in giro per la città, con indosso icorti emarroni simil-sandalo con la punta aperta. Tanto che l’influencer è volata in tendenza su. L’ironia corre sul web e i paragoni con i ...

Advertising

ilpost : L'italiano più seguito sui social è lui (sì, ha più follower di Chiara Ferragni e Fedez MESSI INSIEME). Si chiama K… - repubblica : Chiara Ferragni abbatte l’ultimo tabù: le ciabatte con i calzini bianchi - storm19737 : RT @sofia23569: Raga non vi scandalizzate,Chiara sta semplicemente imitando un modello usato in America #Ferragni - doctorappleita : @BagnoliMD Chiara Ferragni spostati proprio - sofia23569 : Raga non vi scandalizzate,Chiara sta semplicemente imitando un modello usato in America #Ferragni -