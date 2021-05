Caso Denise Pipitone, a parlare è l’avvocato: “È sicuro di ciò che scrive” (Di venerdì 21 maggio 2021) “Sono diciassette anni che so e sono serissimo, il 100% della realtà dei fatti sulla scomparsa di Denise Pipitone. Io non ho parlato prima per paura”, la lettera anonima inviata all’avvocato Giacomo Frazzitta è stata inviata anche alla redazione di “Chi l’ha visto?“. Da settimane il Caso di Denise Pipitone, la bimba di quattro anni scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, è tornato nuovamente al centro della scena. “Ci è arrivata questa lettera anonima che è composta da ben tre pagine dense di notizie. Una lettera in cui un anonimo dice di aver visto Denise. Dice di aver visto Denise in una macchina, con chi l’ha vista e cosa ha visto davvero. Quella che ho in mano è una copia, la lettera è a disposizione della Procura. La stessa ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 21 maggio 2021) “Sono diciassette anni che so e sono serissimo, il 100% della realtà dei fatti sulla scomparsa di. Io non ho parlato prima per paura”, la lettera anonima inviata alGiacomo Frazzitta è stata inviata anche alla redazione di “Chi l’ha visto?“. Da settimane ildi, la bimba di quattro anni scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, è tornato nuovamente al centro della scena. “Ci è arrivata questa lettera anonima che è composta da ben tre pagine dense di notizie. Una lettera in cui un anonimo dice di aver visto. Dice di aver vistoin una macchina, con chi l’ha vista e cosa ha visto davvero. Quella che ho in mano è una copia, la lettera è a disposizione della Procura. La stessa ...

Advertising

lorellaxs : RT @LaGrevia: Ultimamente ossessionata dalla storia di Denise Pipitone e penso: - senza quella baracconata russa non avrebbero riaperto il… - spaghettielly : @Anna_161000 Sii io ne ho fatto uno in inglese l'altro giorno e ha fatto 1k views un'ora dopo averlo postato! Bisog… - SonoImprudente : RT @LaGrevia: Ultimamente ossessionata dalla storia di Denise Pipitone e penso: - senza quella baracconata russa non avrebbero riaperto il… - gaiasanatomy : RT @LaGrevia: Ultimamente ossessionata dalla storia di Denise Pipitone e penso: - senza quella baracconata russa non avrebbero riaperto il… - fabioladistasii : RT @LaGrevia: Ultimamente ossessionata dalla storia di Denise Pipitone e penso: - senza quella baracconata russa non avrebbero riaperto il… -