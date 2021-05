Army of the Dead, la recensione: Zack Snyder porta zombie, divertimento e gore su Netflix (Di venerdì 21 maggio 2021) La recensione di Army of the Dead, il nuovo film di Zack Snyder disponibile su Netflix con protagonista Dave Bautista intento a rapinare un casinò di una Las Vegas infestata dai non-morti. Siamo ancora qui a parlare di un nuovo film di Zack Snyder a breve distanza dal precedente. In questo caso, però, non si tratta di una versione alternativa di un film già uscito in sala, ma di un vero e proprio tassello inedito della filmografia del visionario regista americano. Inedito ci sembra davvero la parola chiave per iniziare la nostra recensione di Army of the Dead, un film realizzato grazie a Netflix (ma nelle idee del regista già da parecchi anni), che ha dato carta bianca assoluta al ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 maggio 2021) Ladiof the, il nuovo film didisponibile sucon protagonista Dave Bautista intento a rapinare un casinò di una Las Vegas infestata dai non-morti. Siamo ancora qui a parlare di un nuovo film dia breve distanza dal precedente. In questo caso, però, non si tratta di una versione alternativa di un film già uscito in sala, ma di un vero e proprio tassello inedito della filmografia del visionario regista americano. Inedito ci sembra davvero la parola chiave per iniziare la nostradiof the, un film realizzato grazie a(ma nelle idee del regista già da parecchi anni), che ha dato carta bianca assoluta al ...

