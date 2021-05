Alfa Romeo Orlen | partono i Fan Token su Socios com

(Di venerdì 21 maggio 2021) Una novità per quanto riguarda l’anche la F1 vuole avvicinare i propri tifosi rendendoli sempre più partecipi. Il team in collaborazione con Chiliz, i creatori dei Fane della piattaforma di coinvolgimento dei fan di.com ha annunciato l’intenzione di lanciare un FanSauber per fornire un modo nuovo ed entusiasmante di interagire con la base dell’. PL2 Gp Monaco: Leclerc e Sainz comandano: cosa sono i Fan? Ieri 20 Maggio 2021 un milione di dollari Sauber Fansarà distribuito ai fan che hanno pre-portato attraverso la piattaforma di fan engagement e premi di Chiliz ...

Advertising

_Carabinieri_ : #AlfaRomeo e l’Arma: un sodalizio storico. Consegnata a Torino la Giulia Radiomobile, destinata ai Nuclei Radiomobi… - sportli26181512 : Formula 1, Giovinazzi: 'Non sono stupito dalla velocità delle Ferrari a Monaco': Il pilota dell'Alfa Romeo s Sky Sp… - sezna_enzo : RT @FormulaOneWorld: Alfa Romeo 33 Stradale - UnracedF1 : RT @KrisVanD2: - dolce156 : RT @FormulaOneWorld: Alfa Romeo 33 Stradale -

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo

... Marco Antonini si occuperà di Citroen, Eligio Catarinella di Fiat e Abarth, Fabio Mazzeo di Opel, Salvatore Internullo di Peugeot, Alessandro Grosso di Jeep, Raffaele Russo die Lancia, ...Dire che non l'ha presa bene, Frederic Vasseur, team principal di, è un eufemismo. La modifica del regolamento tecnico, al punto in cui prescrive i limiti di carico e lo svolgimento dei test diretti a verificare la flessibilità dell'ala posteriore, tiene ...Il Team Principal Alfa Romeo Racing, Frederic Vasseur, si è espresso contro la decisione di applicare test più rigorosi sulla flessibilità delle ali, ...Dire che non l'ha presa bene, Frederic Vasseur, team principal di Alfa Romeo, è un eufemismo. La modifica del regolamento tecnico, al punto in cui prescrive i limiti di carico e lo svolgimento dei tes ...