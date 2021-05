A marzo in aumento il fatturato dell’industria (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A marzo l’Istat stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, registri un aumento su base mensile dell’1,6%, che risulta da una crescita su entrambi i mercati (+2% quello interno e 0,6% quello estero). Nel primo trimestre l’indice complessivo segna un incremento del 3,5% rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno (+3,3% sul mercato interno e +3,7% su quello estero).Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, risultano in crescita i beni strumentali (+3%), quelli intermedi e l’energia (+2,3%), mentre i beni di consumo registrano un calo dello 0,8%. Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 23 contro i 22 di marzo 2020), il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 38,1%. Il risultato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al’Istat stima che il, al netto dei fattori stagionali, registri unsu base mensile dell’1,6%, che risulta da una crescita su entrambi i mercati (+2% quello interno e 0,6% quello estero). Nel primo trimestre l’indice complessivo segna un incremento del 3,5% rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno (+3,3% sul mercato interno e +3,7% su quello estero).Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, risultano in crescita i beni strumentali (+3%), quelli intermedi e l’energia (+2,3%), mentre i beni di consumo registrano un calo dello 0,8%. Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 23 contro i 22 di2020), iltotale cresce in termini tendenziali del 38,1%. Il risultato ...

