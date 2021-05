Vlahovic via dalla Fiorentina? Il serbo svela il futuro e una tentazione (Di giovedì 20 maggio 2021) Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, è intervenuto in merito alle indiscrezioni che circolano sul suo futuro, tra estero e Serie A. Cosa farà Dusan Vlahovic al termine della stagione? Indubbiamente per questa stagione è stato la punta di diamante della Fiorentina ma anche una rivelazione per l’intera Serie A con 21 reti in 36 sfide Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 maggio 2021) Dusan, attaccante della, è intervenuto in merito alle indiscrezioni che circolano sul suo, tra estero e Serie A. Cosa farà Dusanal termine della stagione? Indubbiamente per questa stagione è stato la punta di diamante dellama anche una rivelazione per l’intera Serie A con 21 reti in 36 sfide Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ??? #Vlahovic via dalla #Fiorentina? Il serbo svela il futuro e una tentazione - sportli26181512 : Non solo Giroud: il Milan non molla le piste giovani ed estere: Il Milan sta pensando seriamente a Olivier Giroud p… - Fiorentinanews : Via vai di procuratori al centro sportivo della #Fiorentina: sul piatto il futuro di #Castrovilli, #Pezzella e… - MilanWorldForum : Milan: fissato il prezzo di Leao Le news -) - MilanWorldForum : Milan: fissato il prezzo di Leao Le news -) -