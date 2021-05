Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 maggio 2021)20 MAGGIOORE 07:20 – FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E A24. E PROPRIO SULLA A24, SUL TRATTO URBANO, CODE PER INCIDENTE TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA FILIPPO FIORENTINI IN ENTRATA; PER CHI PERCORRE LA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; INFINE, SEGNALIAMO CODE SULLA SP TIBERINA, PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DI GROTTA OSCURA E VIA PIAN DELL’OLMO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO: ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA ...