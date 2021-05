Traffico Roma del 20-05-2021 ore 18:00 (Di giovedì 20 maggio 2021) Luceverde Roma mai trovati dalla redazione Buonasera sul Raccordo Anulare abbiamo coda in carreggiata interna tra le uscite casse Salaria sempre in carreggiata interna incolonnamenti a tratti a partire dall’anno menta fino allo svincolo La Rustica nella zona sud del raccordo CUD in questo caso in carreggiata esterna a partire dal bivio con la Roma Fiumicino sino allo svincolo Romanina sempre in esterna code d’attesa all’uscita Casilina perché non penso code sulla Flaminia Due Ponti all’albero code anche all’interno della galleria Giovanni XXIII da via Mario Fani fino all’ospedale Gemelli in tangenziale incolonnamenti Tra Corso Francia e l’uscita Salaria in direzione San Giovanni tutta la turbano della Roma L’Aquila code da Viale Palmiro Togliatti al Raccordo Anulare In quest’ultima direzione incidente code sulla ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021) Luceverdemai trovati dalla redazione Buonasera sul Raccordo Anulare abbiamo coda in carreggiata interna tra le uscite casse Salaria sempre in carreggiata interna incolonnamenti a tratti a partire dall’anno menta fino allo svincolo La Rustica nella zona sud del raccordo CUD in questo caso in carreggiata esterna a partire dal bivio con laFiumicino sino allo svincolonina sempre in esterna code d’attesa all’uscita Casilina perché non penso code sulla Flaminia Due Ponti all’albero code anche all’interno della galleria Giovanni XXIII da via Mario Fani fino all’ospedale Gemelli in tangenziale incolonnamenti Tra Corso Francia e l’uscita Salaria in direzione San Giovanni tutta la turbano dellaL’Aquila code da Viale Palmiro Togliatti al Raccordo Anulare In quest’ultima direzione incidente code sulla ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Via Tuscolana ?? ?? ?? traffico rallentato altezza Via Santa Maria del Buon Consiglio #LuceVerde #Lazio - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via Casal de' Pazzi, tra via della Bufalotta e via Nomentana - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via della Magliana, tra piazza Antonio Meucci e il viadotto della Magliana - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Via di Macchia Palocco ?? ?? ?? traffico rallentato altezza bivio con Via del Fosso di Dragoncello #LuceVerde #Lazio -