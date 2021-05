Traffico Roma del 20-05-2021 ore 12:30 (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane per Traffico intenso sulla tangenziale est tra via Salaria via del Foro Italico nelle due direzioni si rallenta per un incidente sulla via del mare tra via di Acilia via di Malafede in direzione di Roma trafficato anche il tratto in direzione opposta tra via di Mezzocammino e via di Malafede lievi rallentamenti per Traffico intenso sulla via Salaria tra via di Villa Adele aeroporto dell’Urbe proseguono i lavori di potatura su Corso Trieste con divieto di transito in fascia oraria 7:30 16:30 tra via Chiana e piazza Trento nelle due direzioni ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane perintenso sulla tangenziale est tra via Salaria via del Foro Italico nelle due direzioni si rallenta per un incidente sulla via del mare tra via di Acilia via di Malafede in direzione ditrafficato anche il tratto in direzione opposta tra via di Mezzocammino e via di Malafede lievi rallentamenti perintenso sulla via Salaria tra via di Villa Adele aeroporto dell’Urbe proseguono i lavori di potatura su Corso Trieste con divieto di transito in fascia oraria 7:30 16:30 tra via Chiana e piazza Trento nelle due direzioni ...

