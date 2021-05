Thomas Vinterberg | «Un altro giro in onore della mia Ilda»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 20 maggio 2021) Una delle pellicole – rivelazioni della stagione, tanto da vincere rispettivamente il premio Bafta, quattro European Film Awards, e infine l’Oscar come Miglior Film Internazionale 2021, sancendone il trionfo e l’amore incondizionato verso i suoi personaggi. Un altro giro, del regista danese Thomas Vinterberg, esce ora finalmente in sala dal 20 maggio, distribuito da Medusa Film e Movies Inspired, portando in scena la storia di quattro docenti (tra cui lo straordinario Mads Mikkelsen) delle scuole superiori e del loro esperimento-ricerca: bere quotidianamente un po’ di alcol, per tornare a essere vivi, creativi, ispirati, “migliorando” così il lavoro con i propri studenti. «Un film liberatorio, miracoloso, ma dal valore estremamente personale e speciale», come ha raccontato Vinterberg all’ultimo Lucca Film Festival, dedicandolo alla figlia diciannovenne Ilda, scomparsa in un incidente stradale in Africa, pochi giorni prima di cominciare le riprese, e ricordata nella notte della statuetta grazie ad un commosso e appassionato discorso.