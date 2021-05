Tassa successione, Salvini: “Draghi come Baresi, stoppa Letta” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Quel genio di Letta lancia la Tassa di successione, ma l’Italia non è Parigi, dove era abituato a cambiare champagne, le tasse se le tiene lui”. Matteo Salvini boccia senza appello la proposta di Enrico Letta. Il segretario del Pd prospetta una dota per i giovani derivante dalla Tassa di successione. “Oggi Draghi lo ha fermato come un grande libero, alla Baresi”, dice il leader della Lega, intervenuto alla presenzazione di un libro. “Anche in questa circostanza c’è piena sintonia con il premier Draghi, se c’è una cosa di cui l’Italia non ha bisogno sono nuove tasse. Letta e il Pd si rassegnino”, ribadisce su Twitter. La linea del Carroccio viene evidenziata da altri esponenti: ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) “Quel genio dilancia ladi, ma l’Italia non è Parigi, dove era abituato a cambiare champagne, le tasse se le tiene lui”. Matteoboccia senza appello la proposta di Enrico. Il segretario del Pd prospetta una dota per i giovani derivante dalladi. “Oggilo ha fermatoun grande libero, alla”, dice il leader della Lega, intervenuto alla presenzazione di un libro. “Anche in questa circostanza c’è piena sintonia con il premier, se c’è una cosa di cui l’Italia non ha bisogno sono nuove tasse.e il Pd si rassegnino”, ribadisce su Twitter. La linea del Carroccio viene evidenziata da altri esponenti: ...

