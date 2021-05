Serie A 38^ giornata | sarà Volpi l’arbitro di Inter-Udinese

(Di giovedì 20 maggio 2021) DesignatodiIn vista della diciottesimadel girone di ritorno, nonché ultima, dellaA 2020/2021 in programma tra sabato e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per domenica 23 maggio con calcio d’inizio alle ore 15:00,diretta dalManuel. Il fischietto di Città della Pieveassistito da Rossi L. e Perrotti; il quarto uomoAmabile. Al VAR Banti e Vivenzi all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

Le designazioni arbitrali per la trentottesima giornata del campionato diA 2020/2021 che prenderà il via sabato.A 2020/2021: le designazioni arbitrali per la 38.ma giornata ATALANTA " MILAN h. 20.45 MARIANI GIALLATINI " BINDONI IV: DOVERI VAR: AURELIANO AVAR: TOLFO BOLOGNA " JUVENTUS h. 20.45 VALERI PRETI ...Squalificati Serie A 38^ giornata: scopri tutti i giocatori che sono squalificati in questo turno di campionato.