Riforma pensioni 2021, ultime Orlando: 'ci sono le condizioni per aprire un confronto'

Le ultime novità sulla Riforma pensioni 2021 giungono direttamente dalle ultime parole proferite dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, finalmente dopo il pressing ripetuto da parte dei sindacati sulla necessità di riprendere, quanto prima, il tavolo di confronto tra Governi e parti sociali, in vista della scadenza di quota 100, qualcosa pare muoversi. Il Ministro Orlando a seguito del question Time alla Camera ha detto che a breve, presumibilmente giugno, potrebbero esserci le condizioni per aprire un confronto con i sindacati sulla previdenza. Eccovi le sue parole ed i suoi ringraziamenti per essere stato interrogato sulle iniziative che il Governo ha deciso di mettere in campo in materia di ...

