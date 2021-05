Quirinale: Mattarella, 'da Capi Stato stranieri apprezzamento per Moto Guzzi' (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Dai Capi di Stato che vengono scortati dai Corazzieri con le Moto, mi viene poi detta l'ammirazione e lo meritano". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della presentazione questa mattina al Quirinale del due nuove "Moto Guzzi V85TT" destinate al Reggimento Corazzieri. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Daidiche vengono scortati dai Corazzieri con le, mi viene poi detta l'ammirazione e lo meritano". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della presentazione questa mattina aldel due nuove "V85TT" destinate al Reggimento Corazzieri.

