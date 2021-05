Quali sono le competenze di un geometra? (Di giovedì 20 maggio 2021) Vi state chiedendo Quali sono le tipiche competenze di un geometra? Questa figura professionale, caratterizzata dal diploma di geometra come titolo di studio, è molto conosciuta e popolare. Un geometra può lavorare nel campo pubblico o privato o come libero professionista, semplicemente con il diploma e senza bisogno della laurea; ma non bisogna confondere il suo lavoro con quello ben diverso dell’architetto. Un geometra si occupa potenzialmente di tantissimi campi diversi relativi all’edilizia, progettazione edile e costruzione, stima, catasto, e via dicendo. I geometri quindi possono lavorare agevolmente sia nel campo pubblico che in quello privato, occupandosi, anche a seconda di eventuali specializzazioni, di certificazioni energetiche come di ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 20 maggio 2021) Vi state chiedendole tipichedi un? Questa figura professionale, caratterizzata dal diploma dicome titolo di studio, è molto conosciuta e popolare. Unpuò lavorare nel campo pubblico o privato o come libero professionista, semplicemente con il diploma e senza bisogno della laurea; ma non bisogna confondere il suo lavoro con quello ben diverso dell’architetto. Unsi occupa potenzialmente di tantissimi campi diversi relativi all’edilizia, progettazione edile e costruzione, stima, catasto, e via dicendo. I geometri quindi poslavorare agevolmente sia nel campo pubblico che in quello privato, occupandosi, anche a seconda di eventuali specializzazioni, di certificazioni energetiche come di ...

