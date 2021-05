Pippo Baudo: «Juve più forte dell’Atalanta. Cristiano Ronaldo? Spocchioso» (Di giovedì 20 maggio 2021) Pippo Baudo dice la sua sulla vittoria della Coppa Italia della Juventus contro l’Atalanta: ecco le parole del conduttore siciliano Pippo Baudo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole. JuveNTUS – «Io sono Juventino incallito fin da bambino da quando c’era Boniperti di cui sono diventato amico. Una stagione stranissima, nutro simpatia nei confronti di Pirlo che ha dovuto sopportare il peso di un’annata difficile. Ieri è stata una partita molto bella ma io rivolgo il mio pensiero a Gasperini che è stato sfortunato e ieri ha fatto una bellissima partita ma la Juve era più forte». Cristiano Ronaldo – «Ronaldo dal punto di vista dell’apporto ha dato tanto ma non sono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021)dice la sua sulla vittoria della Coppa Italia dellantus contro l’Atalanta: ecco le parole del conduttore sicilianoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole.NTUS – «Io sonontino incallito fin da bambino da quando c’era Boniperti di cui sono diventato amico. Una stagione stranissima, nutro simpatia nei confronti di Pirlo che ha dovuto sopportare il peso di un’annata difficile. Ieri è stata una partita molto bella ma io rivolgo il mio pensiero a Gasperini che è stato sfortunato e ieri ha fatto una bellissima partita ma laera più».– «dal punto di vista dell’apporto ha dato tanto ma non sono ...

