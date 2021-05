Marilyn con la gonna al vento: immagine sessista. La cancel culture si abbatte sulla statua dell’attrice (Di giovedì 20 maggio 2021) Marilyn Monroe con la gonna sollevata dal vento della metropolitana di New York nel film “Quando la moglie è in vacanza“. Una scena che ha fatto dell’attrice una icona sexy di Hollywood. E che è rimasta impressa nel nostro immaginario. Per quella scena, girata prima tra tanti curiosi che infastidivano le riprese e poi in studio, il marito di Marilyn Joe Di Maggio, l’eroe del baseball, si arrabbiò tantissimo. Era il 1955. La statua di Marilyn è esposta a Palm Springs Oggi, nel 2021, la statua di Marilyn esposta a Palm Springs, all’ingresso dell’Art Museum, e che proprio a quella scena si ispira, rischia di cadere sotto i colpi fanatici della cancel culture. C’è infatti una petizione per ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021)Monroe con lasollevata daldella metropolitana di New York nel film “Quando la moglie è in vacanza“. Una scena che ha fattouna icona sexy di Hollywood. E che è rimasta impressa nel nostro immaginario. Per quella scena, girata prima tra tanti curiosi che infastidivano le riprese e poi in studio, il marito diJoe Di Maggio, l’eroe del baseball, si arrabbiò tantissimo. Era il 1955. Ladiè esposta a Palm Springs Oggi, nel 2021, ladiesposta a Palm Springs, all’ingresso dell’Art Museum, e che proprio a quella scena si ispira, rischia di cadere sotto i colpi fanatici della. C’è infatti una petizione per ...

