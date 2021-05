LIVE Sinner-Rinderknech 7-6 2-6 4-5, ATP Lione in DIRETTA: il francese serve per il match (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5. Tiene con autorità il servizio l’azzurro e adesso Rinderknech va a servire per il match. 40-15 Lascia andare il dritto e trova un angolo illegale Rinderknech. 40-0 Prima vitale per Sinner. 30-0 Spinge con il dritto a uscire Sinner, costringendo il francese a stare lontano dal campo. 15-0 Parte con una buona chiusura a rete Sinner dopo il dritto. 3-5 Rinderknech! Il francese riemerge annullando una palla break e tiene il servizio, mettendo in una condizione difficile Sinner. A-40 Sbaglia la risposta Sinner. Errore deleterio in questo momento. 40-40 IL KICK SULLA RIGA DI Rinderknech! Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5. Tiene con autorità il servizio l’azzurro e adessova a servire per il. 40-15 Lascia andare il dritto e trova un angolo illegale. 40-0 Prima vitale per. 30-0 Spinge con il dritto a uscire, costringendo ila stare lontano dal campo. 15-0 Parte con una buona chiusura a retedopo il dritto. 3-5! Ilriemerge annullando una palla break e tiene il servizio, mettendo in una condizione difficile. A-40 Sbaglia la risposta. Errore deleterio in questo momento. 40-40 IL KICK SULLA RIGA DI! Il ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? Breaking News - Sinner LIVE su #SuperTennisTV La produzione TV locale del torneo di Lione, vista la durata dei… - SSportNetwork : #SuperSportThursday #Tennis #ATPLione #Rinderknech risponde a #Sinner aggiudicandosi il #secondoset per 6-2 e riportandosi in parità! #live - SSportNetwork : #SuperSportThursday #Tennis #ATPLione Dopo il #primoset #Sinner avanti 1-0 (7-6) su #Rinderknech! #live - zazoomblog : LIVE Sinner-Rinderknech 4-4 ATP Lione in DIRETTA: l’azzurro piazza l’immediato controbreak - #Sinner-Rinderknech… - zazoomblog : LIVE Sinner-Rinderknech 1-3 ATP Lione in DIRETTA: inizio di partita on-serve - #Sinner-Rinderknech #Lione #DIRETTA… -