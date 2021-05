L’educatore cinofilo | quando serve | a chi serve e come deve lavorare

Leggi su dilei

(Di giovedì 20 maggio 2021) Una figura di riferimento molto importante per i proprietari di cane è. A chi, cosa fa e cosa nonfareperò non è molto chiaro. E’ l’argomento di oggi, di cui ho parlato con Sara de Cristofaro, educatore e preparatore di cani allerta diabete. Si tende a pensare che rivolgersi ad un educatore sia necessario solo se si hanno problemi con il proprio cane. E’ il primo mito da sfatare perché in realtà è utile rivolgersi alprima ancora di prendere il cane così da essere seguiti nella scelta del cane più adatto, sia in termini di razza sia di specifico individuo; è utile chiamarloil cucciolo arriva a casa così da iniziare ...