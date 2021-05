Isola dei Famosi: Svelato il Cachet dei Concorrenti! (Di giovedì 20 maggio 2021) Curiosi di sapere quanto guadagnano i concorrenti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi? Ecco Svelato il Cachet stellare del cast! Tutti i dettagli li trovate di seguito! L’Isola dei Famosi ormai sta per giungere al termine e pur non avendo riscosso un grande successo in termini di ascolti, ha ugualmente attirato l’attenzione del popolo del web! Ormai sui social non si parla d’altro e la domanda più gettonata è sempre la stessa: quanto guadagnano i concorrenti del reality? Una certezza c’è: il Cachet dei naufraghi cambia a seconda della loro popolarità. La più pagata, a grande sorpresa è stata secondo alcune indiscrezioni Elisa Isoardi. L’ex miss Italia avrebbe intascato per la sua partecipazione ben 15 Mila euro a settimana! Invece, l’attrice Vera Gemma, ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 20 maggio 2021) Curiosi di sapere quanto guadagnano i concorrenti dell’ultima edizione dell’dei? Eccoilstellare del cast! Tutti i dettagli li trovate di seguito! L’deiormai sta per giungere al termine e pur non avendo riscosso un grande successo in termini di ascolti, ha ugualmente attirato l’attenzione del popolo del web! Ormai sui social non si parla d’altro e la domanda più gettonata è sempre la stessa: quanto guadagnano i concorrenti del reality? Una certezza c’è: ildei naufraghi cambia a seconda della loro popolarità. La più pagata, a grande sorpresa è stata secondo alcune indiscrezioni Elisa Isoardi. L’ex miss Italia avrebbe intascato per la sua partecipazione ben 15 Mila euro a settimana! Invece, l’attrice Vera Gemma, ...

