Isola dei Famosi | finale | quando va in onda?

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 20 maggio 2021) Lunedì 7 giugno 2021 va inlade L'dei. Questa edizione del reality honduregno è stata un po' sfortunata, visti i tanti abbandoni, ma sta comunque arrivando alle ultime battute. La produzione, inoltre, ha deciso che, per la prima volta, la proclamazione del vincitore avverrà in modo diverso. Quante puntate mancano?dei2021: laLa finalissima de L'dei2021 andrà inlunedì 7 giugno su Canale 5 alle 21:20. Dopo mesi difficili, in cui Ilary Blasi ha dovuto fare i conti con diversi abbandoni e ascolti non proprio soddisfacenti, il reality chiuderà i battenti ed eleggerà il vincitore. Di certo, la conduzione di Ilary Blasi e i tre opinionisti - Iva Zanicchi, ...