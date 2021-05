Inter, un modo per non cedere i big c’è: fondamentale cessione dei “non essenziali” (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Inter cerca un modo per non cedere i big Sistemata quasi definitivamente la questione societaria con l’ormai imminente arrivo di Oaktree Capital Group, in casa Inter si inizia a guardare al mercato. Il primo obiettivo del club è quello di trattenere quanto più big possibili e al tempo stesso riuscire ad alleggerire il monte ingaggi. “Resta la necessità di ridurre i costi. Quindi, obbligatoria una sforbiciata al monte ingaggi, mentre il saldo finale del mercato dovrà comunque essere in attivo. Ma se verranno piazzati gli elementi ritenuti non più funzionali e alcuni di quelli considerati sacrificabili, si dovrebbe riuscire di ridurre al minimo le partenze tra i pezzi più pregiati”. (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) L’cerca unper noni big Sistemata quasi definitivamente la questione societaria con l’ormai imminente arrivo di Oaktree Capital Group, in casasi inizia a guardare al mercato. Il primo obiettivo del club è quello di trattenere quanto più big possibili e al tempo stesso riuscire ad alleggerire il monte ingaggi. “Resta la necessità di ridurre i costi. Quindi, obbligatoria una sforbiciata al monte ingaggi, mentre il saldo finale del mercato dovrà comunque essere in attivo. Ma se verranno piazzati gli elementi ritenuti non più funzionali e alcuni di quelli considerati sacrificabili, si dovrebbe riuscire di ridurre al minimo le partenze tra i pezzi più pregiati”. (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo proviene damagazine.

