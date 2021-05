Incentivi - Fumata nera a Palazzo Chigi | niente rifinanziamento

(Di giovedì 20 maggio 2021) Nessundegliall'acquisto di auto nuove con emissioni di anidride carbonica comprese tra 61 e 135 g/km. L'ipotesi, ventilata da alcuni quotidiani nei giorni scorsi, non ha trovato riscontro nella bozza del cosiddetto decreto sostegni-bis, che sarà approvata oggi dal consiglio dei ministri e di cui Quattroruote ha potuto prendere visione. Certo, il governo può comunque modificare il testo entrato a, ma appare improbabile che una misura come questa venga inserita in zona cesarini dopo la quadratura faticosamente raggiunta tra le forze politiche nelle scorse ore in sede di stesura del provvedimento. Le pressioni della Camera. Resta impregiudicata, comunque, l'ipotesi di una nuova apertura dei cordoni della borsa, magari sotto forma di un emendamento al provvedimento che sarà ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incentivi Fumata

Quattroruote

L'AZIENDA HA CONFERMATO LA CHIUSURA Nuovanera al Mise per il sito Whirlpool di Napoli. L'...aveva offerto al board americano di Whirlpool la massima disponibilità con un ventaglio di...... ma ci sarebbe anche l'impegno di verificare la possibilità di offrire alle impreseper scegliere lo smart working come modalità di lavoro. Nella remota eventualità di unanera sulla ...Nella bozza del decreto sostegni bis all’esame del governo non c’è alcuna misura di sostegno al settore dell’auto, nonostante un Ordine del giorno (non vincolante) approvato ieri alla Camera ...Caneo e la Turris promessi sposi. È andato a buon fine il vertice tenutosi nella mattinata di ieri tra l’allenatore ed il direttore Primicile. La volontà di base non è mai stata messa in discussione, ...