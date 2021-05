Imprenditori contro Draghi | “Non è una riapertura | ma una chiusura”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 20 maggio 2021) "Più che un provvedimento per favorire le riaperture, quello varato dal governo è un 'decreto chiusure' per molte attività dell'area vesuviana". Non usano giri di parole glivesuviani dell'area del wedding. Ristoratori, albergatori e stagionali, che di recente hanno formato il progetto aggregato "i Vesuvio", non ci stanno all'enfasi data al decreto legge che ha stabilito come le cerimonie legate agli eventi (matrimoni, battesimi, comunioni e feste di compleanno) non potranno riprendere prima del 15 giugno. E in una nota formale inviata ai ministri dello sviluppo economico e per il Sud e la coesione territoriale, Giancarlo Giorgetti e Maria Rosaria Carfagna, oltre al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L'EDIZIONE DIGITALE