Giro d'Italia 2021, Vincenzo Nibali promette spettacolo sulle Alpi! Sarà la variabile impazzita (Di giovedì 20 maggio 2021) La classe ed il coraggio non sono mai mancati, non li scopriamo di certo oggi. Gli anni passano, gli avversari crescono e la fatica si fa sentire: Vincenzo Nibali però ha deciso ancora di non arrendersi. Nonostante la fortuna non sia dalla sua parte, con l'infortunio al polso arrivato alla vigilia di questo Giro d'Italia. Lo Squalo ha perso qualche secondo di troppo nelle prime undici tappe, nelle quali non poteva ovviamente essere al top della forma, visto lo stop forzato nel momento più importante della sua preparazione verso la Corsa Rosa. Nonostante tutto il capitano della Trek-Segafredo è stato fondamentale supporto per Giulio Ciccone, fino ad ora uomo di classifica della compagine americana. Impossibile immaginare però un Nibali anonimo in un Grande Giro. Già da oggi è arrivata ...

