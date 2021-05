Giorgio Armani torna a sfilare in presenza (Di giovedì 20 maggio 2021) Primo a sospendere in presenza e primo a tornare. Giorgio Armani annuncia oggi che il prossimo 21 giugno la sfilata per presentare la collezione uomo primavera/estate 2022 ci sarà e sarà con la presenza di pubblico. Un segnale forte, anche in questo caso, come lo era stato quello a inizio pandemia (febbraio 2020 ndr) che comunicava la decisione di voler sospendere gli show in presenza, che in questo frangente è davvero un messaggio di ripartenza per il mondo della moda. La sfilata Giorgio Armani avra? luogo nel cortile di via Borgonuovo 21, sede che ospitava storicamente i defile? del marchio. E non sarà la sola del gruppo a essere in presenza, anche la sfilata Giorgio Armani Prive? si terra? a Parigi ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Primo a sospendere ine primo are.annuncia oggi che il prossimo 21 giugno la sfilata per presentare la collezione uomo primavera/estate 2022 ci sarà e sarà con ladi pubblico. Un segnale forte, anche in questo caso, come lo era stato quello a inizio pandemia (febbraio 2020 ndr) che comunicava la decisione di voler sospendere gli show in, che in questo frangente è davvero un messaggio di ripartenza per il mondo della moda. La sfilataavra? luogo nel cortile di via Borgonuovo 21, sede che ospitava storicamente i defile? del marchio. E non sarà la sola del gruppo a essere in, anche la sfilataPrive? si terra? a Parigi ...

