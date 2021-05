F1, Red Bull parte forte a Montecarlo. Ottimo Sainz, problema al cambio per Leclerc. Risultati FP1 (Di giovedì 20 maggio 2021) La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2021 è andata in archivio con il miglior tempo assoluto di Sergio Perez, capace di fermare il cronometro in 1’12?487 alla guida di una Red Bull che si è confermata estremamente competitiva tra i muri del Principato. Il messicano ha messo in mostra un buon ritmo per tutto il turno, facendo però la differenza nel finale grazie alla gomma soft più prestazionale rispetto ai suoi diretti inseguitori in classifica. Seconda piazza molto incoraggiante a 119 millesimi dalla vetta con una mescola di svantaggio per lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz, autore di una sessione impressionante fin dai primi giri e macchiata in minima parte da un piccolo errore alle Piscine (toccando le barriere) senza grandi conseguenze. Molto bene anche Max Verstappen, 3° a 161 millesimi dal compagno di ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2021 è andata in archivio con il miglior tempo assoluto di Sergio Perez, capace di fermare il cronometro in 1’12?487 alla guida di una Redche si è confermata estremamente competitiva tra i muri del Principato. Il messicano ha messo in mostra un buon ritmo per tutto il turno, facendo però la differenza nel finale grazie alla gomma soft più prestazionale rispetto ai suoi diretti inseguitori in classifica. Seconda piazza molto incoraggiante a 119 millesimi dalla vetta con una mescola di svantaggio per lo spagnolo della Ferrari Carlos, autore di una sessione impressionante fin dai primi giri e macchiata in minimada un piccolo errore alle Piscine (toccando le barriere) senza grandi conseguenze. Molto bene anche Max Verstappen, 3° a 161 millesimi dal compagno di ...

