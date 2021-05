Epic Games: scopriamo il gioco gratis di questa settimana (Di giovedì 20 maggio 2021) Come ogni giovedì, anche oggi l’Epic Games Store offre la possibilità di scaricare gratuitamente un gioco per pc: ecco quale Mentre c’è ancora qualche ora per scaricare gratuitamente il gioco The Lion’s Song, si rinnova anche oggi l’appuntamento settimanale con i regali dell’Epic Games Store: quale sarà il titolo per Pc scaricabile in maniera completamente gratuita per una settimana? A differenza degli altri appuntamenti, questa volta il videogioco prescelto non è stato ancora reso noto, l’impressione è che ne sapremo il titolo solo quando, alle 17.00 di oggi, sarà dato il via ai download. Tuttavia, volendo fare qualche supposizione, la scelta potrebbe ricadere su NBA 2K21, la serie di basket più giocata al ... Leggi su zon (Di giovedì 20 maggio 2021) Come ogni giovedì, anche oggi l’Store offre la possibilità di scaricare gratuitamente unper pc: ecco quale Mentre c’è ancora qualche ora per scaricare gratuitamente ilThe Lion’s Song, si rinnova anche oggi l’appuntamentole con i regali dell’Store: quale sarà il titolo per Pc scaricabile in maniera completamente gratuita per una? A differenza degli altri appuntamenti,volta il videoprescelto non è stato ancora reso noto, l’impressione è che ne sapremo il titolo solo quando, alle 17.00 di oggi, sarà dato il via ai download. Tuttavia, volendo fare qualche supposizione, la scelta potrebbe ricadere su NBA 2K21, la serie di basket più giocata al ...

