d' Este Ibc | Tre parametri per misurare la sostenibilità

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Ibc è un'associazione eterogena, 32mila imprese molto diverse tra loro, abbiamo necessità di portare una massa di imprese verso qutematiche" legate alla. Da qui l'importanza di "restituire un sistema di rilevazione basato su tre indicatori di base: consumo di acqua, plastica ed emissioni di anidride carbonica". Così Alessandro d'presidente Ibc e presidente e ad Ferrero Commerciale Italia, presenta il progetto '2030' nel suo intervento all'evento di Ibc, in diretta streaming su repubblica.it e lastampa.it, 'Industria dei beni di consumo e strategie per la transizione'. Obiettivo di questo sistema di rilevazione, "dimostrare al pubblico la grande sensibilità delle imprese sui temi ambientali ma anche aumentare la sensibilità di imprenditori e manager su ...

Adnkronos

L'evento, a cura di Associazione Industrie Beni di Consumo, viene trasmesso a partire dalle ... Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, Alessandro d'Este, presidente e amministratore ... Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Al via il progetto 'Sostenibilità 2030', promosso per potenziare e consolidare l'approccio alla sostenibilità ambientale e sociale delle 32mila imprese food e non food associate.