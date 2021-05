Denise Pipitone | rivelazione a Mattino 5 | «Fu vista in auto con 3 persone della famiglia allargata» Parla l' ex maresciallo

Advertising

paolo_cesario : RT @lercionotizie: #ultimora 'Chi l'ha visto' rivela: fotografato su Marte un sasso che somiglia molto a Denise Pipitone - bizcommunityit : Denise Pipitone, rivelazione a Mattino 5: «Fu vista in auto con 3 persone della famiglia allargata». Parla l'ex mar… - Informa_Press : Hai letto il nostro ultimo articolo? - sonoingenua_ : RT @Agenzia_Dire: Il legale di #PieraMaggio ha ricevuto una lettera anonima da un testimone che avrebbe visto Denise in auto insieme ad alt… - Martha30921221 : RT @Dotea_: Ragazzi a proposito di sentinelle prestate attenzione a questa APE blu vista molte volte nei video racconto. E sopratutto prese… -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

La lettera - 'Sono diciassette anni che so e sono serissimo, il 100% della realtà dei fatti sulla scomparsa di. Io non ho parlato prima per paura'. Comincia con queste parole la ...Prosegue il dibattito a Storie Italiane sul caso, l'ex pm Di Pisa ha confermato l'inquinamento nelle indagini, considerando che Anna Corona sapeva di essere intercettata : "Non vi è dubbio che leggendo le carte vi sono stati degli ...La criminologa ha spiegato alcuni dettagli della lettera anonima arrivata a Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone ...Sul caso di Denise Pipitone aleggia sempre un velo di paura e incertezza. «Non ho parlato prima per paura», così c'è scritto su una lettera anonima ...