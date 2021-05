Denise Pipitone | ex investigatore svela uno strano giro di schede sim

Advertising

infoitinterno : Denise Pipitone, a Storie Italiane l'ex maresciallo Lombardo: «Una lettera anonima ci disse di non intrometterci in… - blogtivvu : Caso Denise Pipitone, nuovi retroscena: “L’anonimo avrebbe riconosciuto le persone nell’auto…”… - GazzettaDelSud : ?? DENISE PIPITONE | Sul fatto che le indagini possano avere una svolta decisiva, Lombardo ha detto: «Sì. Ce lo au… - infoitinterno : L'ex Pm che indagò su Denise Pipitone: 'Anna Corona e la figlia Jessica sono capaci di tutto' - infoitinterno : Denise Pipitone “vista in auto con 3 persone”, parla l’ex maresciallo a Mattino 5 -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Nuove rivelazioni sul caso: Il telefono era spento, ma sull'utenza telefonica arrivato lo stesso un messaggio. La Sim per , nel frattempo era stata tolta. Quindi il sistema non riusciva a consegnare il ...Storie Italiane torna sul caso die riporta le testimonianze dell'ex maresciallo Francesco Lombrado, che portò avanti le prime indagini sulla scomparsa della piccola avvenuta nel 2004 a Mazara del Vallo. L'uomo spiega ...Caso Denise Pipitone, nuovi importanti retroscena: “L’anonimo avrebbe riconosciuto le persone nell'auto", parla ex Maresciallo Lombardo.Inoltre il proprietario dello stabile aggiunge che in quel posto ci sono due telefoni che rispondono alla stessa linea fissa Qui le parole della figlia di Battista della Chiave. Battista della Chiave ...